Meteo, ancora gelo in Polonia: punte di -18°C, le suggestive immagini del fiume Odra congelato a Gozdowice [FOTO]

Mentre l’anticiclone avanza sull’Europa, portando temperature minime sopra lo zero su tutto il settore centro-occidentale, il gelo che ha caratterizzato la scorsa settimana resiste ancora sull’Est Europa. Ancora temperature rigide in Ucraina, Polonia, Slovacchia, Romania, Bielorussia, Lituania, Estonia, Lettonia.

Tra le principali città di questi stati, segnaliamo le seguenti temperature minime di oggi, venerdì 19 febbraio: -23°C a Minsk, -22°C a Kiev, -18°C a Vilnius, Mosca, -16°C a San Pietroburgo, -12°C a Varsavia, -4°C a Bucarest.

La Polonia oggi ha registrato minime fino a -18°C e gli effetti del gelo si fanno ancora sentire, come dimostrano le immagini che arrivano da Gozdowice, nel settore nordoccidentale dello stato, vicino al confine con la Germania. Il fiume Odra è congelato a causa delle rigide temperature: la sua superficie è ricoperta da lastre di ghiaccio (vedi foto della gallery scorrevole in alto). Il fiume supera il livello di emergenza, motivo per il quale è in vigore un’allerta per inondazioni nella località.

Solo pochi giorni fa, anche il Mar Baltico si presentava congelato davanti alle coste della città di Miedzyzdroje, per un panorama davvero mozzafiato.