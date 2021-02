Genova: crollo cimitero Camogli, Codacons avvia class action cittadini danneggiati**

Roma, 26 feb. (Adnkronos) – Il Codacons lancia oggi una azione risarcitoria collettiva in favore delle famiglie che, a causa della frana che ha investito il cimitero di Camogli, hanno visto le tombe dei propri cari andare distrutte. “Moltissime famiglie hanno visto sgretolarsi sotto i loro occhi il luogo di sepoltura dei propri parenti defunti le cui salme, ora, rischiano di non essere più ritrovate -spiega il Codacons- Molte le ombre che tutt’oggi rimangono sulla vicenda e sulle eventuali responsabilità di chi avrebbe dovuto tutelare il territorio e la zona, al punto che la Procura della Repubblica di Genova ha aperto un fascicolo a carico di ignoti”.

“Abbiamo deciso di scendere in campo al fianco di tutte le famiglie coinvolte nella vicenda con due distinte iniziative -prosegue l’Associazione- Un esposto/denuncia alla Procura di Genova, con cui si chiede agli inquirenti di indagare ed accertare le eventuali omissioni e responsabilità da parte dei soggetti preposti a tutelare il territorio e la zona interessata dalla frana, e mettendo gratuitamente a disposizione di tutti i familiari dei defunti coinvolti nel crollo del Cimitero di Camogli la nomina di persona offesa”.

“Si può scaricare alla pagina https://codacons.it/frana-al-cimitero-di-camogli/ e inviare direttamente alla Procura della Repubblica di Genova -aggiunge il Codacons- Si tratta del primo atto che permette di segnalare la propria posizione come soggetto danneggiato; successivamente, in caso di rinvio a giudizio, si potrà effettuare la costituzione di parte civile allo scopo di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti”.