Germania, supermercati presi d’assalto per l’imminente chiusura dei confini: rischio forniture in tutta Europa [FOTO]

L’associazione industriale tedesca BDI ha lanciato l’allarme sulle possibili gravi conseguenze a causa della chiusura del confine con la Repubblica Ceca e il Tirolo. In particolare, ha affermato, le catene di approvvigionamento potrebbero interrompersi. Per questo motivi nel paese i supermercati sono stati presi d’assalto, con vere e proprie corse e resse per accaparrarsi generi alimentari di vario tipo. Il ministro dell’alimentazione tedesco Julia Klöckner sta ora cercando di riportare la calma e sconsiglia l’acquisto di grandi scorte, precisando che i trasporti di cibo non sono coperti dal divieto di trasporto. “Quelli che accumulano generi alimentari, non solo agiscono in modo illogico, ma anche con mancanza di solidarietà“.

Tuttavia, le dichiarazioni dell’associazione industriale suggeriscono esattamente il contrario: “C’è un grande rischio che le catene di fornitura si interrompano in tutta Europa nei prossimi giorni“, afferma il direttore generale Joachim Lang. La chiusura delle frontiere e le restrizioni ai viaggi comprometterebbero il traffico merci internazionale e danneggerebbero enormemente l’industria tedesca, ha aggiunto Lang. E intanto i supermercati tedeschi si stanno svuotando.

