Ghiacciaio si rompe nell’Himalaya e provoca una grande inondazione: centinaia di dispersi, si teme una strage in India [FOTO]

La rottura di una parte di un ghiacciaio sull’Himalaya ha causato lo straripamento del fiume Alaknanda e una grande inondazione nel Nord dell’India. Le acque del fiume hanno poi rotto una diga e distrutto ponti e strade (vedi foto della gallery scorrevole in alto). A causa di questo evento, le autorità temono fino a 150 morti. “Il numero di vittime non e’ stato confermato ancora“, ma si teme siano morte 100-150 persone, ha dichiarato alla Reuters Om Prakash, a capo dello stato indiano di Uttarakhand dove e’ avvenuto l’incidente. Le vittime dovrebbero essere operai di una centrale elettrica che si teme siano stati trascinati via dall’acqua.

La polizia indo-tibetana e altre unita’ hanno inviato soccorsi, mentre l’aviazione nazionale e’ in allerta, secondo quanto riferito da media locali. Intanto, e’ stata chiesta l’evacuazione dei villaggi che sorgono lungo il fiume Alaknanda, mentre nella regione e’ stato decretato lo stato di emergenza.

I soccorritori indiani hanno recuperato almeno otto corpi, rinvenuti nella zona di Tapovan, del distretto di Chamoli, nei pressi della diga di Rishi Ganga.