Giappone: maxi incendi vicino Tokyo, evacuate oltre 200 famiglie [FOTO]

Un vasto incendio è divampato in una zona rurale a nord di Tokyo, vicino a un altro rogo che brucia ormai per il 4° giorno consecutivo. Un uomo ha subito ustioni ed è stato ricoverato in ospedale.

I vigili del fuoco sono impegnati sul posto, ha confermato Hitomi Hirokami, funzionario di Kiryu nella prefettura di Gunma. A causa dell’altro incendio nella vicina Ashikaga, nella prefettura di Tochigi, a 207 famiglie è stato chiesto di lasciare le proprie case, ha spiegato il portavoce Minoru Takayama.

Le cause degli incendi non sono chiare, ma si ritiene siano collegate a un punto di ristoro per escursionisti.