Oggi è la giornata Mondiale della Nutella! Storia e curiosità di questa ricorrenza gustosa: ecco come festeggiarla

“Che mondo sarebbe senza Nutella?”, non tutti sono d’accordo con questa domanda, diventata ormai spot dell’amatissima crema spalmabile alle nocciole, ma sono pochi coloro che non la amano. La Nutella è mangiata, gustata e apprezzata in tutto il mondo e, anche per questo motivo, ha una giornata in cui viene celebrata. Il 5 febbraio è infatti la giornata della Nutella: la crema di nocciole famosa in tutto il mondo, mangiata in qualsiasi momento della giornata, in qualsiasi modo, sulle fette biscottate, sulla torta, con i biscotti o affondando nel barattolo cucchiai o… dita! Oggi è il World Nutella Day, giorno in cui va accantonato qualsiasi tipo di dieta per dedicarsi a capofitto a pietanze gustosissime e super caloriche a base di Nutella.

Storia della Giornata Mondiale della Nutella

La Giornata Mondiale della Nutella è stata celebrata per la prima volta nel 2007. L’idea della giornata è venuta a Sara Rosso, una blogger americana che all’epoca viveva in Italia. Cosa le ha fatto pensare di far ascere la Giornata Mondiale della Nutella? Il suo amore per il prodotto ovviamente! I fan di Nutella hanno abbracciato la giornata con gusto e hanno portato la gioia della giornata sui social media di tutto il mondo! Il 2015 ha visto il trasferimento della Giornata da Sara all’azienda che produce Nutella, Ferrero. Fare questo trasferimento ha permesso che la giornata diventasse ancora più grande e ne ha assicurato la longevità. L’azienda ha avuto alcune idee piuttosto creative per sostenere la Giornata Mondiale della Nutella. C’è un sito web (nutelladay.com) per tenersi aggiornati su tutti i programmi e c’è anche la possibilità di iscriversi e diventare Chief Nutella Ambassador!

Come celebrare la Giornata Mondiale della Nutella

Non c’è davvero un modo sbagliato per celebrare la Giornata mondiale della Nutella. Non importa come la crema alle nocciole viene mangiata, spalmata, sciolta, in compagnia o solitudine: la gioia che si proverà gustandola sarà unica.