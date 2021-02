Giornata Mondiale delle Zone Umide: insieme all’acqua, inseparabili e indispensabili per la vita

È nel tema dedicato all’edizione 2021 della Giornata Mondiale delle Zone Umide per il 50° della Convenzione di Ramsar che si legge l’esigenza di azioni urgenti a tutelare ambienti di straordinaria importanza e l’acqua, risorsa indispensabile per la vita.

“Ancora una volta – dichiara Raniero Maggini Presidente del WWF Roma e Area Metropolitana – un’occasione di riflessione sulla necessità di non indugiare ulteriormente nel rendere centrale la biodiversità e la sua conservazione nelle agende della politica, alla scala internazionale come anche alla scala locale. Nel territorio della Città Metropolitana di Roma Capitale numerosi sono gli esempi che impongono d’intervenire subito e non meno i luoghi meravigliosi che ci ricordano l’importanza delle zone umide grazie alla bellezza ed alla ricchezza della vita che ci rivelano.”

Nel territorio dell’ex Provincia di Roma sono presenti grandi Parchi naturali, ecosistemi preziosi che proprio l’acqua definisce nelle loro caratteristiche peculiari. Si pensi al Parco Naturale Regionale di Bracciano Martignano e al Parco Naturale Regionale dei Castelli Romani che tuttavia vivono l’uno gli effetti di una grave crisi idrica ancora oggi visibile e l’altro una crisi conclamata che può mettere a rischio l’intero sistema.

“L’acqua è una risorsa indispensabile – continua Maggini – per la vita come sottolinea la Giornata Mondiale delle Zone Umide e non possiamo ricordarcene solo quando viene a mancare, quando la qualità della nostra vita viene minacciata. L’uso razionale dell’acqua è un obiettivo prioritario che sia gli Enti locali come anche le Regioni debbono mantenere prioritario nell’ambito delle proprie scelte, negli atti di programmazione e pianificazione. I laghi attorno alla Capitale chiedono misure urgenti per la loro difesa, che interessano parimenti Amministrazioni e Cittadini per scongiurare insanabili derive.”

La Città Metropolitana di Roma Capitale è ricchissima di luoghi di straordinaria bellezza che attorno all’acqua si snodano, come lungo il corso del fiume Tevere o che attorno ad essa prendono forma, come nel caso di generosi affiori di falda che ci dicono di un territorio potenzialmente ricchissimo che solo un uso dissennato può compromettere.

“Ci piace ricordare – aggiunge Maggini – la Riserva Naturale Regionale Nazzano, Tevere- Farfa, la prima area protetta regionale istituita nel 1979, nonché prima Oasi del WWF nel Lazio e già dal 1977 inserita nell’elenco delle zone umide di importanza internazionale riconosciute dalla convenzione di Ramsar. Un luogo meraviglioso, meta di tanti appassionati di Natura e certamente fonte di un’attenzione che il WWF mai farà venir meno.”