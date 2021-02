Splendida giornata di sole oggi a Sopot , piccola località balneare sulle rive del Mar Baltico , nel nord della Polonia : i residenti hanno scelto di trascorrere le ore di sole in spiaggia. Nella città polacca situata tra Danzica e Gdynia – insieme alle quali costituisce la cosiddetta Tripla Città – oggi sono stati registrati +6°C . Nelle immagini a corredo dell’articolo si può scorgere anche il celebre Molo di Sopot, il molo di legno più lungo d’Europa , che raggiunge circa 512 metri di lunghezza: è una delle maggiori attrazioni della Tripla Città, un importante luogo di incontro e di intrattenimento.

article

1553065

MeteoWeb

Giornata di sole a Sopot, in Polonia: c’è chi ne approfitta per una passeggiata in riva al Mar Baltico [FOTO]

Splendida giornata di sole oggi a Sopot, piccola località balneare sulle rive del Mar…

http://www.meteoweb.eu/2021/02/giornata-sole-sopot-polonia-passeggiata-riva-mar-baltico-foto/1553065/

http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2021/02/Sopot-Mar-Baltico-1.jpg

2° PIANO