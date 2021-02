Una gita in motoslitta rischia di trasformarsi in tragedia: escursionisti travolti da una valanga [VIDEO]

Doveva essere una tranquilla gita in motoslitta, ma per un gruppo di amici l’escursione stava per trasformarsi in una tragedia. E’ accaduto negli Stati Uniti, a Oakley, nella contea di Summit, nello Utah. Un gruppo di sei amici era impegnato in un’escursione in motoslitta quando un’enorme valanga si è staccata dalla montagna, proprio alle spalle di uno dei componenti del gruppo. La scena è stata ripresa da uno degli escursionisti, che inizialmente non si era reso conto della gravità di quanto stesse accadendo.

Quattro dei sei ragazzi sono stati completamente travolti dalla valanga nel giro di pochi attimi. Per fortuna, essendo dotati di attrezzatura d’emergenza come pale, radio e zaini airbag anti-valanga, si sono salvati riuscendo ad uscire fuori dalla neve in pochi secondi. Soltanto uno di loro ha impiegato più di tre minuti ad uscirne: ha dovuto scavare un cunicolo nella neve per poter riemergere in superficie. Solo tanta paura, dunque, e nessuna ferita per il gruppo di giovani.