Giustizia: Malinconico (Ocf), ‘apprezziamo coraggio Cartabia, pronti a collaborare’

Roma, 13 feb. (Adnkronos) – “Apprezziamo il coraggio di Marta Cartabia per avere accettato un incarico così difficile. Abbiamo inviato le nostre congratulazioni alla Ministra evidenziando le priorità che ci attendono e confermando la disponibilità dell’Organismo congressuale forense a collaborare”. Lo dice all’Adnkronos Giovanni Malinconico, coordinatore dell’Ocf.

Tra le priorità di intervento per la neo ministra della Giustizia, “persona di alta competenza sotto il profilo scientifico e culturale”, Malinconico ha indicato “misure strutturali urgenti sulla mole gigantesca dell’arretrato civile e penale; innovazioni tecnologiche, cui occorre procedere velocemente ma nel rispetto dei principi costituzionali che sovraintendono alla funzione Giurisdizionale; l’adeguamento di edifici e strutture giudiziarie; la condizione di grande difficoltà economica dell’Avvocatura Italiana”.

“Le risorse rivenienti dal ‘Recovery Fund’ – ha concluso – costituiscono un’occasione irripetibile per ammodernare la Giustizia Italiana e restituirle quella dignità che il tempo, e una crisi di credibilità che dura ormai da oltre un ventennio, le hanno sottratto”.