Governo: al Pd 6 sottosegretari, 2 a Iv ‘tornano’ Bellanova e Scalfarotto**

Roma, 24 feb. (Adnkronos) – Sarebbero 6 le caselle assegnate al Pd nella squadra dei sottosegretari, si apprende da fonti parlamentari dem. Una lista che dovrebbe comprendere molte donne. Tra le riconferme ci sarebbero le uscenti Simona Malpezzi, Marina Sereni e Anna Ascani. Ci sarebbe una new entry: la senatrice pugliese Assunta Messina membro della commissione Ambiente di palazzo Madama. Ma come possibile nuovo ingresso circola anche il nome dell’assessore al Bilancio del Lazio, Alessandra Sartore. Sarebbe confermato Enzo Amendola ma in quota ‘tecnici’. Ad Italia Viva due le postazioni assegnate con il ‘ritorno’ di Teresa Bellanova e Ivan Scalfarotto.