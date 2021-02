Governo: aree Pd tutte in squadra Draghi, ‘caso’ donne c’è impegno Zingaretti** (2)

(Adnkronos) – Quanto alla composizione della squadra che, sottolinea Zingaretti, il premier ha stilato nella sua “autonomia”, c’è l’appoggio convinto dei dem. “Buon lavoro al nuovo Governo Draghi che sosterremo con lealtà e convinzione. Auguri alla sua squadra scelta in piena autonomia dal Presidente”, scrive ancora Zingaretti su Fb.

“Ora riprendiamo il cammino con impegno per fermare la pandemia e promuovere investimenti per creare lavoro, rilanciare la scuola, rafforzare la sanità e le reti sociali”, aggiunge.

Mentre Dario Franceschini condivide la scelta sullo spacchettamento: “Grazie al Presidente Mattarella e al Presidente Draghi. Cercherò di onorare al meglio la fiducia, lavorando perché la Cultura italiana sia il motore della ripartenza del Paese. Giusta scelta un ministero per il solo Turismo, così colpito dalla crisi. Buon lavoro a Massimo Garavaglia”, scrive su twitter.