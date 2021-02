Governo: Bettini, ‘Draghi va preservato, situazione incerta’ (2)

(Adnkronos) – “Mi riferisco – prosegue – alla rappresentanza degli interessi dei lavoratori, guidati saggiamente nella crisi dal sindacato italiano. E poi a una riforma fiscale che abbia il criterio, previsto dalla Costituzione, della proporzionalità e progressività. E poi la transizione ecologica e digitale. E ancora tante altre questioni che abbiamo riassunto come Pd in un documento di indirizzo”.

“Ci sarebbe stato lo spazio per continuare a discutere. Conte aveva aperto a un patto di legislatura e alla necessità di un miglioramento della squadra. Non è stato possibile – rimarca l’esponente dem – Restano in campo le nostre esigenze, i nostri obiettivi e direi, persino, la nostra identità. Non in senso ideologico o astratto, ma riferita a ciò che in ogni momento della storia italiana e di fronte a qualsiasi scenario, deve caratterizzare il nostro agire e ci dà i nostri punti di riferimento fondamentali”.