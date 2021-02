Governo: Bordo (Pd), ‘intergruppo? Anche alla Camera trovare modo coordinarsi’**

Roma, 17 feb. (Adnkronos) – “Per il Pd il rafforzamento di questo asse politico è importante e sicuramente troveremo anche alla Camera modalità per coordinare il lavoro tra le forze della vecchia maggioranza, anche per non disperdere i risultati” di quel lavoro. Così il vicecapogruppo Pd alla Camera, Michele Bordo, all’Adnkronos sulla questione ‘intergruppo’ che ha sollevato qualche malumore tra i dem.

L’integruppo non si fa alla Camera per le perplessità scoppiate nel Pd? “Io non conosco l’entità di queste perplessità ma mi pare che, al di là di qualcuno che è strategicamente allergico ai 5 Stelle, la stragrande maggioranza abbia condiviso tutti i passaggi di queste settimane e l’esigenza di aver lavorato fino all’ultimo per un Conte ter proprio partendo dalla necessità di tenere in piedi l’asse politico del Conte 2”.

C’è chi dice che passaggi del genere andrebbero discussi in un congresso… “Se condividi un’esperienza di governo per un anno e mezzo, di fatto condividi già un progetto politico a meno che non si consideri quell’esperienza come un qualcosa di passaggio. Io ritengo sbagliato un approccio del genere. Noi quando abbiamo dato vita al Conte 2 lo facemmo anche e soprattutto con l’obiettivo di trasformare quella alleanza di governo in una alleanza politica”.