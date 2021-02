Governo: Casini, ‘politica si attrezzi a governare o serviranno sempre salvatori Patria’

Roma, 27 feb (Adnkronos) – “Abbiamo un terzo governo in questa legislatura con personalità esterne alla politica, che non riesce a governare i processi politici e deve chiamare qualcuno dall’esterno. Questo dimostra che i partiti non riescono a governare”. Lo ha detto Pier Ferdinando Casini a Stasera Italia, su Retequattro.

“Questo capita a gli uni e agli altri. Su questo la politica dovrebbe interrogarsi. La quiete del governo Draghi dovrebbe favorire una riflessione sul fatto che non basta vincere la campagna elettorale, non bastano le demagogie, se no saremo costretti sempre a chiamare salvatori della patria”, ha aggiunto Casini.