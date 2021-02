Governo: Castaldo, ‘voto base identità M5S o siamo diventati altro’

Roma, 8 feb. (Adnkronos) – “Una volta terminate le consultazioni e acquisiti tutti gli elementi necessari, la coerenza imporrà a tutti noi di assumere una posizione chiara, in prima linea, mettendoci la faccia, senza che nessuno di noi che ci riconosciamo come membri della nostra comunità, della nostra famiglia a 5 stelle possa trincerarsi in un ‘armiamoci e partite’, a maggior ragione ingiustificabile nei momenti più drammatici”. Lo scrive su Fb il vicepresidente del Parlamento Ue Fabio Massimo Castaldo.

“Attenderò con umiltà e fiducia – prosegue – di conoscere il risultato dei nostri sforzi negoziali, così come spero faranno tutti, prima di assumere una posizione ragionata, di testa e non solo di pancia. Dire di più in questo momento sarebbe scorretto e dannoso. Ma ribadisco quanto già detto più volte: la democrazia partecipativa è il nostro Dna, la nostra identità. Rinnegarla equivarrebbe ad assumersi la responsabilità di riconoscere che siamo diventati altro da noi. Vi lascio con un’ultima considerazione, che racchiude pienamente il mio pensiero. Non potevamo sottrarci al negoziato a qualunque costo. Ma non possiamo concludere un accordo a qualunque prezzo”, conclude.