Governo: Cerno, ‘Draghi su diritti non parta con piede sbagliato’

Roma, 7 feb. (Adnkronos) – L’Europa é un luogo di diritti e di sviluppo. Sullo sviluppo ci affidiamo alle parole che Mario Draghi rivolgerà alla Nazione e al Parlamento ma sui diritti non parta con il piede sbagliato. La comunità Lgbt+ si sente travolta da una doppia valanga, quella del Covid come tutta l’Italia e quella della contrazione dei diritti”. Lo afferma il senatore Tommaso Cerno.

“Il rischio -aggiunge- è che l’agenda politica dimentichi che l’uguaglianza fra le persone è la base su cui poter costruire un futuro. Sono certo che il premier incaricato saprà dare un segnale in tal senso”.