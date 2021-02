Roma, 9 feb. (Adnkronos) – “Abbiamo affrontato anche il tema del Mes, su cui abbiamo una posizione ed è stato chiaro che va fatto se c’è un piano, una convenienza e dei motivi e ad oggi non ci sono per immaginarlo come strumento da adottare tanto che Draghi non lo ha citato nella sua elencazione”. Lo dice il capo politico M5S, Vito Crimi, dopo le consultazioni con Mario Draghi.