Governo: Crosetto, ‘Draghi come Messi al Pescara’, club abruzzese lo punge su Twitter**

Roma, 5 feb. (Adnkronos) – Simpatico botta e risposta, su Twitter, tra Guido Crosetto e il Pescara Calcio. “Comunque, comprare Messi o Ronaldo e pensare di innestarli sul Pescara, non mi sembra una grandissima idea, se vuoi vincere il campionato di serie A. Anche perché sta in B ed è pure ultima”, ‘cinguetta’ l’ex parlamentare.

Ma il club biancoazzurro non ci sta, e dal profilo ufficiale risponde a Crosetto: “Occhio alle sorprese”, postando la gif con la scena più nota del film ‘Il sorpasso’, protagonista Vittorio Gassman che sfreccia sull’autovettura cabrio facendo un goliardico ‘ciao’ con la mano. Crosetto incassa e risponde con degli emoticon di scuse e saluti affettuosi: “era solo per prenderne una a caso!! W il Pescara!!!”.