Governo: Di Maio, ‘super ministero green in lista Draghi? mente chi lo dice, serve decreto’

Roma, 21 feb. (Adnkronos) – Sul ministero della Transizione ecologica” sono stanco di strumentalizzazioni”. Lo dice Luigi Di Maio in diretta Fb. “Chi dice che il ministero doveva esserci già nella lista letta da Draghi, mente. Per farlo serve un decreto e nessun decreto di riorganizzazione di ministeri si puo’ fare prima del voto di fiducia”.

Una riorganizzazione, dice Di Maio, che ci sarà a giorni con un “decreto inedito che sarà approvato in Consiglio dei ministri nei prossimi giorni e che ci permetterà i dare competenze che prima in questo Paese non c’erano al ministero dell’Ambiente facendolo diventare il ministero della Transizione ecologica”.