Governo: Fassino, ‘si apre fase nuova, tutti i partiti dovranno riorganizzarsi’

Roma, 23 feb (Adnkronos) – “Mario Draghi non è una parentesi, terminata la quale si torna al sistema politico precedente”, perchè “la fase del governo Draghi sarà anche un tempo in cui ogni partito dovrà riorganizzare collocazione politica, strategie, alleanze e proposta politica”. Lo dice Piero Fassino, in un colloquio con ‘Il Foglio’.

“In parte è già avvenuto: centrosinistra e centrodestra non sono più quelli di qualche settimana fa. Il centrodestra si è disarticolato, con Fratelli d’Italia all’opposizione, mentre Forza Italia e Lega sono al governo. Nel centrosinistra, Italia viva è fuoriuscita alla ricerca di una collocazione più centrista. Il M5s vive un travaglio che sta portando un pezzo dei suoi parlamentari all’opposizione. Tutto nel giro di pochi giorni”, sottolinea il presidente della commissione Esteri della Camera.

Per Fassino, “il Pd deve promuovere la riorganizzazione del campo progressista, partendo dal rapporto che abbiamo costruito in questo anno e mezzo di governo con i Cinque stelle -quantomeno con la maggioranza di loro- e Leu. Un’alleanza che non va considerata come un recinto chiuso e autosufficiente, ma l’avvio della costruzione di un campo progressista più ampio, che aggreghi settori della società italiana interessati a partecipare a un progetto riformista e di forte innovazione politica”.