Governo: Fusacchia, ‘per Draghi recuperare ritardo su scuola e preparare ripresa settembre’

Roma, 8 feb. (Adnkronos) – Il presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi, “considera che c’è un oggettivo disagio che gli studenti e le studentesse d’Italia hanno vissuto in questi mesi, di apprendimento ma anche psicologico. Quindi c’è un ragionamento da fare su come si può organizzare questo sostegno agli studenti e questo recupero di mesi persi. Ci ha condiviso un primo ragionamento su cose strutturali che hanno a che fare con il calendario scolastico e con il prepararsi per tempo a settembre dell’anno prossimo”. Lo ha affermato il deputato dei Radicali italiani, Alessandro Fusacchia, al termine dell’incontro con il presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi.