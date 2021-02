Roma, 22 feb. (Adnkronos) – “Sono assolutamente convinta della posizione di Fratelli d’Italia, di rado sono stata così convinta di qualcosa. Spero che Mario Draghi riesca a fare bene e se riuscirà a fare bene avrà il nostro consenso, i nostri voti e non gli chiederemo niente in cambio. Non sono ottimista”. Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, ospite di ‘Qiuarta Repubblica’.