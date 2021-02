Governo: Sala, ‘fiducia in Draghi, non gli sfuggono ragioni della politica’**

Milano, 6 feb. (Adnkronos) – Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha fiducia in Mario Draghi premier incaricato. “Un consiglio ai miei amici che ascoltano: i tre quarti delle cose che oggi si dicono e si leggono non sono vere. Io ho molta fiducia in Draghi. Non sono uno che sale sul treno adesso, da anni ho un rapporto personale e professionale con lui. Farà – dice il sindaco durante un evento di Milano Unita – quello che ritiene giusto, e sono certo che essendo un tecnico non gli sfuggono le ragioni della politica”.

Secondo Sala, “Draghi farà quello che riterrà e in quello che riterrà credo che il rapporto fiduciario con Mattarella peserà molto”. Detto questo, la precisazione di Sala è: “Noi a Milano siamo del centrosinistra, questo sia chiaro, è un punto. Non ritengo di doverci perdere tempo. Qualunque cosa succederà, guarderò con rispetto a chi fa le cose, ma resta il fatto che noi siamo una proposta per il nostro Paese, è una proposta basata sui fatti e che però è capace di guardare davanti”.