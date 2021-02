Governo: si allunga lista richieste su blog Grillo, spunta anche ministero giovani (2)

(Adnkronos) – Il garante del M5S chiede anche di scrivere nella Costituzione ‘lo sviluppo sostenibile”, suggerendo la formula da adottare “nell’articolo 2 e 9 della Costituzione”, esplicitando “i principi di responsabilità generazionale e ambientale”.

Chiede, inoltre, una ‘garanzia giovani’. “Se dopo 4 mesi dal compimento dei 18 anni un giovane non ha né lavoro né studio (NEET) offrirgli: a) corsi di formazione; b) praticantati; c) denaro o buoni d’acquisto; d) finanziamento per start-up. Più favorevole se startup eco-sociale”.

Infine l’istituzione di un ‘Fondo pensioni complementari per la transizione ecologica’ “vincolato a: comprabile solo da abitanti italiani; investe solo in aziende e fondi sostenibili. Versando in questo fondo gli anziani potrebbero fare qualcosa di collettivo a favore delle generazioni dei loro figli e nipoti”. Si tratterebbe di un “Fondo garantito da Cassa depositi e prestiti”.