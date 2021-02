Governo: si punta a chiudere lunedì ma puzzle sottosegretari ancora aperto** (3)

(Adnkronos) – Comunque nel Pd c’è chi pensa vada garantita anche continuità al già lavoro fatto e in questi giorni si sono fatti i nomi di Antonio Misiani (viceministro al Mef uscente) e Andrea Martella (sottosegretario all’Editoria, per il quale si parla anche della delega allo Sport). E poi c’è la questione Viminale. Qui potrebbe restare Matteo Mauri, già viceministro all’Interno del Conte 2, come ‘argine’ al possibile ritorno della Lega. “Salvini sta spingendo moltissimo per mettere uno dei suoi”, dicono i dem e il nome sarebbe quello di Stefano Candiani.

Per Leu, come per gli altri ‘piccoli’ come Maie, +Europa, centristi, Autonomie, potrebbe esserci un sottosegretario. Dalla riduzione della quota M5S, in Italia Viva si conta di avere almeno un posto in più: due o tre nomine di sottogoverno. Tra i nomi che circolano ci sono quelli di Lucia Annibali (Giustizia) e Gennaro Migliore, Daniela Sbrollini allo Sport. Ma i renziani puntano a ministeri economici: Luigi Marattin il nome più accreditato sebbene dovrebbe lasciare la presidenza delle Finanze alla Camera, ma si parla anche di Daniela Conzatti e Mauro Marino per il Mef.

Sul fronte del centrodestra, si rifanno i conti, aggiornando la rosa dei nomi a partire da Lega e Fi, visto l’effetto domino che stanno avendo le espulsioni nei Cinque Stelle. Di fatto potrebbero esserci nuove caselle a disposizione anche del centrodestra di governo. Nella lista proposta dalla Lega Giulia Bongiorno corre per un posto a largo Arenula, al fianco di Marta Cartabia, mentre Stefano Candiani o Nicola Molteni potrebbero finire al Viminale, Luca Coletto con Roberto Speranza alla Salute. Altri nomi di leghisti si fanno per il Mae, con Di Maio ministro: tra questi Guglielmo Picchi, deputato e già sottosegretario agli Esteri con il Conte 1 e l’attuale vicepresidente della Commissione Esteri di Montecitorio, Paolo Formentini.