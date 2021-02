Governo: Tajani, ‘linea Berlusconi chiara, nessun malumore in FI’

Roma, 16 feb (Adnkronos) – “Berlusconi ha dato una linea molto chiara sul sostegno al governo. Da parte nostra nessuna polemica o malumore. Io non ho mai chiesto di fare il ministro e nessuno mi ha mai chiesto di farlo. Continuerò a lavorare in Italia e Bruxelles per l’interesse del Paese, occupandomi sempre di più del nostro movimento politico”. Lo ha detto Antonio Tajani a Radio Anch’io.

“Un partito politico forte di centro come Forza Italia, nell’ambito del centrodestra, significa un puntello credibile e forte al governo con una presenza propositiva e costruttiva. Non silente ma fattiva”, ha aggiunto.