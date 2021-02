Governo: Zingaretti, ‘grazie a Mattarella e Draghi, pronti a fare nostra parte’

Roma, 5 feb (Adnkronos) – Il Pd ha “grande fiducia, attendiamo che il presidente incaricato faccia una sua prima sintesi di lavoro per valutare con spirito costruttivo, insieme, i passi successivi” per la “fiducia in Parlamento per il tentativo di dare una risposta utile in un momento di grande precarieta”. Lo ha detto Nicola Zingaretti al termine delle consultazioni. Il segretario del Pd ha ringraziato il capo dello Stato e il presidente incaricato: “Siamo pronti a fare la nostra parte sui nostri contenuti per difendere e il Paese”, ha detto.