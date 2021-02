Il grattacielo dei vip a New York mette in fuga gli inquilini: 90 milioni di dollari per una casa invivibile [FOTO]

Non è tutto oro quello che luccica, nessun detto rappresenta meglio la situazione del ‘grattacielo dei vip’ di New York. Si tratta di una struttura di lusso, un grattacielo da record, 432 Park Avenue, nel quale un appartamento costa ben 90 milioni di dollari. In molti penseranno che chi paga così tanto sarà circondato da qualsiati tipo di comfort, ma nelle ultime ore stanno spuntando dei clamorosi retroscena. Il grattacielo di New York, dove abitano molti vip e, ovviamente, persone ricche, è finito sotto i riflettori per una serie di spiacevoli problematiche. In tantissimi si lamentano per le condizioni in cui vivono: nonostante i 90 milioni di dollari, il grattacielo nasconde aspetti… ‘fatiscenti’. No, fortunatamente non minaccia di crollare, ma tanti inquilini della lussuosa struttura si lamentano di guasti continui alle tubature, ascensori bloccati, crepe nelle pareti, oscillazioni, fastidiosi rumori.

Per questi motivi sono tanti i vip che stanno decidendo di lasciare la struttura: “ci odiamo tutti”, ha svelato qualche inquilino. Mentre Sabrina Abramovich si è sfogata col New York Times scagliandosi contro chi descrive questi appartamenti come delle case da sogno: “pubblicizzano ancora questi appartamenti come un dono di Dio: non è affatto così”. Costruito negli anni del boom di Billionaires Row, quando tanti ricconi erano pronti a spendere e spandere pur di avere un appartamento lussuoso in cima ad un grattacielo, adesso il palazzo sembra ‘perdere pezzi’ e quei pochi inquilini che sono rimasti minacciano di lasciare la struttura il prima possibile, scontenti delle condizioni ‘pietose’ rispetto alla cifra da loro spesa.