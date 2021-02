Grecia, violenta esplosione provoca enorme blackout elettrico: Attica e Peloponneso al buio nella notte

Gran parte della Grecia è rimasta al buio nella notte a causa di una violenta esplosione in una stazione della rete elettrica ad Aspropyrgos. L’esplosione ha provocato un enorme incendio: i Vigili del Fuoco stanno lavorando per domare le fiamme, ma la fornitura di corrente elettrica si è fermata in tutta l’Attica e del Peloponneso orientale. Fortunatamente nell’esplosione non sembra ci siano persone coinvolte: al momento non risultano morti nè feriti.