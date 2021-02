Le grotte della Luna, un mondo sotterraneo ancora avvolto nel mistero: così l’ESA svelerà i segreti del nostro satellite

In un primo passo verso la scoperta dei segreti sotterranei della Luna, nel 2019 l’Agenzia Spaziale Europea ha chiesto di elaborare e fornire idee per rilevare, mappare ed esplorare le grotte lunari. Sono state selezionate cinque idee da studiare in modo più dettagliato, ciascuna riguardante le diverse fasi di una potenziale missione.

Attraverso cinque studi Sysnova sono stati sviluppati tre scenari di missione: uno che si propone di eseguire un’esplorazione preliminare di fosse di ingresso e grotte sotterranee dalla superficie della Luna, uno ha lo scopo di inviare una sonda in una fossa e accedere alla prima parte di una grotta e uno intende esplorare un condotto di lava sotterraneo impiegando rover autonomi.

“Sebbene gli studi fossero molto diversi nell’argomento e nell’approccio, tutti hanno fornito una visione delle potenziali tecnologie per l’esplorazione e lo studio della geologia del sottosuolo della Luna“, ha spiegato Loredana Bessone, Project Manager per ESA CAVES e PANGEA, a margine della presentazione dei risultati degli studi. “È stato un viaggio affascinante e una grande opportunità per l’ESA di iniziare a esaminare le missioni per esplorare le grotte lunari“.

Integrare le idee

Come combinazione che darebbe il massimo ritorno scientifico, i team dietro a due degli studi – uno dell’Università di Würzburg e uno dell’Università di Oviedo – sono stati selezionati per partecipare a uno studio Concurrent Design Facility (CDF) dell’ESA. Entrambe si concentrano sul secondo scenario della missione, e tali tecnologie, sviluppate da questi team, consentirebbero un’esplorazione in sicurezza e una documentazione di una fossa lunare, nonché una prima sbirciatina all’interno dei tunnel a cui una fossa può condurre.

Partito questa settimana, lo studio CDF sta integrando i risultati delle ricerche condotte da queste due squadre con i piani per le iniziative European Large Logistics Lander (EL3) dell’ESA e Moonlight. Mentre EL3 è un lander progettato per consentire una serie di missioni ESA sulla Luna, Moonlight ha lo scopo di fornire capacità di navigazione e di telecomunicazione per l’esplorazione lunare.

L’Università di Würzburg ha esplorato il concetto di inviare una sonda utilizzando un cavo per esplorare e studiare l’ingresso, le pareti e la parte iniziale dei tubi di lava lunare. Si pensa che queste enormi caverne sotterranee si siano originate da flussi di lava miliardi di anni fa. Chiamata Daedalus, la sonda compatta e sferica sarebbe dotata di lidar 3D, visione con telecamera stereo e capacità di muoversi in modo indipendente. Creando un modello 3D dell’interno di un tunnel di lava, la sonda potrebbe identificare le risorse geologiche e cercare luoghi con livelli di radiazione e temperatura stabili: questa informazione potrebbe portarci più vicino alla costruzione di un insediamento umano sulla Luna.

L’Università di Oviedo, nel frattempo, ha studiato il dispiegamento di uno sciame di piccoli robot all’interno di una grotta. In collaborazione con l’Università di Vigo e Alén Space, l’obiettivo della loro ricerca è stato quello di superare la mancanza di luce solare – e quindi di energia solare – all’interno di una grotta, così come trasmettere i dati dai robot a un rover sulla superficie della Luna.

La soluzione del team è usare una gru per abbassare i robot in un tunnel di lava. Dotato di un pannello solare, il rover fornirebbe energia ai robot attraverso la gru utilizzando una “testa di ricarica” ​​attaccata al fondo della gru. Essendo in vista dei robot, la “testa di ricarica” fornirebbe energia in modalità wireless, oltre a trasmettere e ricevere dati.

Da quadro generale ai piccoli dettagli

Proseguendo la ricerca, lo studio CDF progetterà una missione nelle grotte lunari della durata di un giorno lunare (14 giorni terrestri), a partire dallo spiegamento di EL3. Concentrandosi sul secondo scenario di missione, la ricerca CDF specificherà anche i singoli sottosistemi di tale missione e garantirà che tutti siano in grado di lavorare insieme.

“Lo studio CDF esaminerà dettagli come il fabbisogno energetico della missione, il percorso che potrebbe essere preso dal sito di atterraggio al bordo del fosso e i budget di energia e dati necessari per scendere e mappare la cavità“, spiega Francesco Sauro, technical course director di ESA CAVES e PANGAEA. “Analizzerà anche le interfacce tra il rover e la gru robotica, così come la gru e la sonda Daedalus“. “Nel complesso, gli studi Sysnova e CDF stanno aiutando l’ESA a identificare tecnologie interessanti e sviluppare tabelle di marcia per il futuro. Stanno supportando l’Agenzia per valutare la fattibilità di nuovi concetti per missioni future“.

Sebbene la superficie della Luna sia stata ben documentata da veicoli spaziali orbitali, nasconde un mondo sotterraneo che rimane un mistero. Il riparo fornito dalle grotte lunari, così come l’accesso all’acqua e ad altre risorse, potrebbero essere vitale per la nostra futura esplorazione della Luna, umana o robotica. Ciò rende questi studi Sysnova – e il conseguente studio CDF – un importante passo avanti nella realizzazione di una missione lunare.