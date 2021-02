Liquido igienizzante per le mani al posto del vaccino antipolio. Almeno 12 bambini, da uno a cinque anni, sono finiti in ospedale nello Stato del Maharasthra, in India, nel primo giorno della campagna di vaccinazione Pulse Polio, il programma con cui il governo indiano vaccina tutti i bambini sotto i cinque anni. L’errore si e’ verificato domenica in un ambulatorio rurale nel villaggio di Kapsikopri. Il fatto, scrive il quotidiano The Hindu, e’ stato reso noto ieri sera da un funzionario del distretto.

La somministrazione dell’igienizzante per le mani e’ avvenuta mentre nell’ambulatorio operavano due operatori sanitari di base e un medico, tutti sotto indagine. Le autorita’ sanitarie assicurano che i piccoli non sono in condizioni gravi e si stanno riprendendo.