Il calabrese Platano di Curinga rappresenta in gara al ‘Tree of the year’

Il Platano di Curinga situato in Calabria é un albero millenario gigante e rappresenta l’Italia nella “Giant Tree Foundation” per il “Tree of the Year” a livello europeo. Si tratta di una gara in cui si deve votare l’albero dell’anno in Europa, e per l’Italia sta gareggiando un albero calabrese, il Platano di Curinga.

Il Platano di Curinga

Il platano di Curinga si trova in una posizione molto particolare: affacciato sul Mar Tirreno, sporge su un piccolo ruscello. Dall’alto della sua maestosità, questo “guardiano” sembra vegliare amorevolmente sulla foresta. Si pensa che sia stato piantato dai monaci basiliani che arrivarono in Calabria più di mille anni fa e che costruirono l’eremo di Sant’Elia, ma le sue radici potrebbero essere ancora più vecchie. Il suo tronco è completamente cavo e ha un’apertura larga più di 3 metri; chi vi entra ha la sensazione di trovarsi all’interno di un’incredibile grotta boscosa. Per le grandi dimensioni della sua circonferenza è oggi il platano più grande d’Italia.