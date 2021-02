Incendi, Australia in fiamme: decine di case distrutte a Perth, in cenere migliaia di ettari di terreno [FOTO]

Un vasto incendio è divampato alle porte di Perth, nell’ovest dell’Australia: numerosi abitanti sono stati costretti a lasciare le proprie case nonostante la città si trovi in lockdown per il Coronavirus. Secondo le autorità, almeno 70 abitazioni nella zona settentrionale di Perth sono state distrutte dalle fiamme che hanno già consumato migliaia di ettari di terreno (circa 9mila al momento).

Perth (2 milioni di abitanti) è in lockdown fino a venerdì dopo la conferma del primo contagio locale di Coronavirus in 10 mesi.

Il Commissario per i servizi di emergenza e antincendio Darren Klemm ha dichiarato che la situazione rimarrà difficile per i vigili del fuoco, che stanno lottando contro le fiamme da giorni: non è prevista pioggia almeno fino a domenica e i forti venti non fanno altro che complicare la situazione.