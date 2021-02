Incendio in miniera in Cina: 2 morti e 4 intrappolati

A causa di un incendio in una miniera d’oro nella provincia orientale cinese dello Shandong, 2 minatori sono morti e 4 sono ancora intrappolati sottoterra.

Il rogo si è verificato durante lavori di manutenzione alla miniera d’oro di Caojiawa, a Zhaoyuan, secondo quanto riportato da Xinhua. Otto persone erano rimaste intrappolate ma 4 sono state recuperate.

Gli incidenti in miniera, in Cina, sono purtroppo comuni: nello Shandong, a gennaio, 10 minatori sono morti a causa di un’esplosione in un’altra miniera d’oro.