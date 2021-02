Incendio sulla neve in Val Visdende, a fuoco l’azienda malga agricola Pramarino [FOTO]

Brutto incendio questa mattina in Val Visdende: le fiamme hanno bruciato, nel comune di San Pietro di Cadore, l’azienda malga agricola Pramarino. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita e i Vigili del Fuoco sono prontamente intervenuti per spegnere l’incendio, nonostante la difficoltà a raggiungere il luogo per la troppa neve. E’ stato un escursionista a dare l’allarme: l’incendio, divampato probabilmente nella notte, ha coinvolto la struttura intera.