Incidente aereo ad Anversa: il calciatore Mertens a bordo del velivolo finito fuori pista

Momenti di paura per Mertens: il calciatore del Napoli lo scorso sabato è rimasto coinvolto in un incidente aereo. Il calciatore belga si trovava a bordo di un velivolo privato che è finito fuori pista: secondo quanto riportato dal giornale belga Het Laaste Nieuws sembra che nessuno a bordo abbia riportato conseguenze fisiche. Piloti e passeggeri dunque illesi e, fortunatamente, anche l’attaccante del Napoli. Mertens era tornato in Belgio per sottoporsi ad alcune terapie alla caviglia.

L’incidente

Non è ancora chiarissima la dinamica, ma sembra che qualcosa sia andato storto e durante la fase di atterraggio il velivolo noleggiato da Mertens è uscito fuori pista.