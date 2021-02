Incidente in India: autobus sovraffollato precipita da ponte e finisce in un canale, almeno 40 morti

Incidente nello Stato indiano del Madhya Pradesh: un autobus sovraffollato è precipitato da un ponte ed è finito in un canale, uccidendo almeno 40 persone. Sei passeggeri sono stati soccorsi, ha reso noto il magistrato Ravindra Kumar Choudhary. A bordo del mezzo si trovavano 46 persone, mentre il veicolo era progettato per 34.

Secondo la polizia, in India oltre 110mila persone muoiono ogni anno in incidenti stradali, in gran parte attribuiti a guida pericolosa, strade in pessime condizioni e veicoli datati.