Astronomia, un imperdibile incontro celeste nel cielo di febbraio: la luna si avvicinerà ad uno spettacolare trio di pianeti

Il primo grande evento di astronomia del mese di febbraio avverrà nelle prime ore del mattino nel corso di questa settimana. Dalla scorsa estate, Venere è stata una caratteristica importante nel cielo prima dell’alba. Nonostante sia un pianeta, Venere brilla più di ogni stella ed è il terzo oggetto naturale più luminoso nel cielo dopo il sole e la luna. Prima di lasciare il cielo mattutino e girare intorno al sole per apparire alla fine nel cielo serale, il pianeta regalerà uno spettacolare incontro (dalla nostra prospettiva sulla Terra) con altri due pianeti.

Saturno, Venere e Giove appariranno allineati ogni mattina di questa settimana, ma due giorni in particolare offrono le migliori opportunità per osservare il trio, mentre una sottile falce di luna farà loro visita. Nelle mattine del 9 e 10 febbraio, la luna apparirà a destra dei 3 pianeti. In particolare, la data del 10 febbraio è quella migliore, con il nostro unico satellite naturale che apparirà davvero molto vicino al trio di pianeti.

C’è da dire, però, che non sarà un evento facile da osservare, persino per gli appassionati più esperti, poiché i 4 oggetti saranno molto bassi sull’orizzonte sudorientale. È necessario scegliere con accuratezza il punto d’osservazione poiché edifici e alberi vicini potrebbero ostruire la vista. L’ideale è recarsi in una località elevata per avere una visuale dell’orizzonte libera. Anche la tempistica sarà essenziale perché tutti e 4 gli oggetti saranno visibili solo per 20 minuti circa prima dell’alba, con Giove che sorgerà per ultimo. Una volta che la parte superiore del sole emergerà dall’orizzonte, sarà troppo luminoso per vedere i pianeti o la luna.

Andando avanti nel mese, Giove e Saturno diventeranno gradualmente più facili da individuare nelle prime ore del mattino e i pianeti sorgeranno leggermente prima ogni mattina. Durante l’ultima settimana di febbraio, Mercurio si unirà a Giove e Saturno, apparendo quasi direttamente tra i due pianeti in un altro incontro planetario degno di nota prima dell’alba.