Influenza aviaria AH5N8: la Russia conferma i primi 7 casi di infezione nell’uomo

Le autorità russe hanno confermato di aver registrato i primi 7 casi di infezione nell’uomo del virus dell’influenza aviaria del tipo AH5N8 e di averne dato notizia all’Organizzazione Mondiale della Sanità “diversi giorni fa“: lo riportano Interfax e Tass citando Anna Popova, capo dell’agenzia federale russa per i controlli sanitari.

Popova ha sottolineato che “questo virus può essere trasmesso dagli uccelli all’uomo” ma “non può essere trasmesso da un essere umano a un altro“. Il virus è stato isolato in sette dipendenti di un’azienda di pollame nel sud del Paese: “Stanno bene e hanno solo lievi sintomi“, ha assicurato Popova.

Il ceppo di influenza aviaria finora noto per contagiare l’uomo è l’H5N1.

Il ceppo H5N8 dell’influenza aviaria, che sta interessando diverse zone in Europa, è stato individuato per la prima volta in un allevamento in Francia all’inizio di dicembre 2020 e ha obbligato le autorità ad abbattere oltre 400 mila anatre.