Meteo, inizia l’ondata di freddo al Nord: -0,1°C a Trieste sferzata dalla Bora, ultime ore di caldo con +18°C al Sud [DATI e FOTO]

0°C al Nord-Est, +18°C in Sicilia. Le temperature che si registrano a metà giornata in Italia indicano chiaramente che al Nord è iniziata l’ondata di freddo che nelle prossime ore porterà neve fino a bassa quota al Centro-Nord. A Trieste, si registrano -0,1°C in pieno giorno e si è alzato un forte vento di Bora, con raffiche di oltre 70km/h (vedi video in fondo all’articolo). Si registrano anche +0,6°C ad Udine, +1°C a Venezia ma fa freddo già in tutto il Nord. Abbiamo: +2°C a Padova, Vicenza, Verona, +3°C a Torino, +4°C a Milano, Bologna, Ferrara, +5°C ad Ancona.

Le foto della gallery scorrevole in alto mostrano persone avvolte in indumenti pesanti a causa del freddo arrivato a Milano.

Tutt’altra storia al Centro-Sud, dove resistono ancora temperature elevate: +18°C a Catania, +17°C a Palermo, Reggio Calabria, +16°C a Cagliari, +15°C a Roma, +13°C a Taranto.

Al momento, l’Italia è divisa in due: ondata di freddo iniziata al Nord mentre al Sud il clima è ancora mite, prima di un clamoroso crollo nella giornata di sabato, quando l’ondata di freddo si spingerà anche sulle regioni meridionali, portando neve fin sulle coste.