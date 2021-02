Inondazioni in Germania: diversi fiumi hanno rotto gli argini dopo lo scioglimento della neve [FOTO]

Copiose inondazioni si stanno verificando in queste ore in Germania, a seguito dello scioglimento della neve e delle piogge continue. Diverse vedute aeree scattate con un drone (visibili nella gallery fotografica scorrevole in alto a corredo dell’articolo) mostrano le inondazioni nel Wetterau a Eichen, vicino a Hanau, in Germania, scattate oggi, 5 febbraio 2021. Numerosi fiumi hanno rotto gli argini per via dello scioglimento della neve e delle persistenti precipitazioni nello stato dell’Assia.

E secondo le previsioni in alcune regioni dell’Assia sono ancora possibili alluvioni e inondazioni . A causa della pioggia e del disgelo, anche l’Ufficio statale dell’Assia per la conservazione della natura, l’ambiente e la geologia (HLNUG) prevedeva un’ondata per venerdì (5 febbraio 2021) che dovrebbe colpire in particolare l’Assia meridionale e orientale. “Il principale problema è il Fulda con le sue lagune nella zona del Rhön e del Vogelsberg“, ha detto in un messaggio giovedì. Sono colpite anche le aree Kinzig e Nidda, nonché i grandi fiumi Reno e Neckar .