Uno spettacolare inverno ad Aspen

Aspen è una ridente cittadina situata nel cuore del Colorado USA destinazione amata da molti americani che amano passare le vacanze immersi nella natura montana che circonda la città.

L’inverno ad Aspen è davvero spettacolare poiché la città vanta alcune tra le migliori piste da sci degli Stati Uniti, ma ha anche un’offerta turistica appetibile che vanta ristoranti e locali esclusivi nonché punti di interesse culturale.

Conoscere Aspen

La città di Aspen è stata fondata nel 1879 come centro minerario e deve il suo nome all’albero del Pioppo Tremulo, che si traduce per l’appunto con la parola Aspen in inglese, di cui il comprensorio è ricco.

Il centro urbano ha conosciuto una rapida crescita che in meno di un ventennio l’ha portata ad essere la 3 città più popolose del Colorado. Dopo il secondo conflitto mondiale, l’imprenditore Walter Paepcke da Chicago si trasferì stabilmente ad Aspen e creò qui una comunità basata sulla conciliazione tra corpo e anima.

In seguito, la fortuna della città accrebbe sia per all’apertura dell’Aspen Institute, un’associazione privata, la cui missione è quella di promuovere valori umanistici e soluzioni a problemi di carattere politico ed economico attraverso seminari, programmi culturali, conferenze e la formazione di una leadership illuminata; ma anche grazie all’Aspen Music Festival and School, uno dei migliori festival di musica classica negli Stati Uniti, noto sia per la sua programmazione di concerti che per la formazione musicale di studenti giovani e adulti, che l’hanno reso una meta internazionale di divertimento.

Inoltre, con i suoi 2.500 metri di quota e l’esperienza di Paepcke Aspen divenne presto una delle mete più ambite dagli sciatori per le splendide Rocky Mountains, le Montagne Rocciose che costituiscono la grande catena che si estende dal nord della British Columbia Canadese fino al New Mexico, passando appunto per il Colorado.

Inverno ad Aspen

Aspen ha un clima continentale e perciò i migliori periodi per visitarla con una temperatura mite sono i mesi da giugno fino a settembre, di norma, infatti, le temperature di luglio si aggirano intorno ai 20° centigradi.

L’inverno invece ha temperature adatte a praticare a lungo gli sport invernali, poiché la stagione fredda e molto lunga e si protrae da novembre fino alla fine di marzo e alcuni anni anche sino ad aprile, con le temperature che sono stabilmente sotto lo zero.

La città fu scelta per ospitare i mondiali di sci del 1950 e da allora è diventata simbolo del turismo invernale degli Stati Uniti; in quell’occasione, infatti, furono creati gli stupefacenti impianti sciistici che nel tempo hanno attratto un turismo sempre più di lusso che assedia ancora oggi sia gli hot della città che le baite deluxe.

Tra i principali comprensori sciistici di Aspen vi è certamente l’Aspen Mountain che è anche quello più frequentato dalle celebrità hollywoodiane e offre piste di ogni tipo di difficoltà, sia quelle più semplici dedicate ai principianti, come Buttermilk dove si può usufruire dei tantissimi corsi in molteplici discipline sia di base che avanzati, oppure si possono scegliere le piste di Snowmass che hanno un’offerta maggiormente variegata che include piste adrenaliniche per i più temerari.

Gli amanti dello sci estremo possono provarsi anche nelle ripide e impegnative piste di Aspen Highlands; mentre Ashcroft Ski Touring consente di usufruire di 30 chilometri di piste per lo sci di fondo che attraversano la natura incontaminata delle Rocky Mountains e la spettacolare vista di ogni tipo di paesaggi montani.

Gli amanti del brivido e degli sport estremi possono anche sfidare il Capitol Peak, adatto solo agli alpinisti più esperti.

Ad Aspen c’è anche la seggiovia più lunga del mondo, si tratta della Silver Queen Gondola che parte dalla downtown di Aspen per salire di quasi mille metri in 14 minuti, si può salire non solo per sciare in inverno, ma anche in estate per cimentarsi nelle escursioni sulle Elk Mountains o nella White River National Forest, e persino per fare lezioni di yoga a quasi 3500 metri di altezza.

Una rete di comodi sentieri che si diramano fra foreste, laghi e scorci panoramici, porta alla scoperta del territorio e un’esperienza indimenticabile è senza dubbio quella di percorrerli con le slitte trainate dai cani.

Aspen oltre l’inverno

Quando la neve abbandona Aspen, si scoprono gli stupendi paesaggi montani che aprono la stagione dei tanti trail che sono qui presenti e che vanno dai percorsi più semplici come l’Hunter Valley Trail, che con i suoi 5 chilometri è uno dei più battuti a quelli più complessi e duri.

Tra le esperienze da provare c’è il rafting sul fiume Colorado, che nei pressi di Aspen scorre all’interno di magnifici canyon con rapide; il White River National Forest, invece, offre percorsi piacevoli adatti sia alle camminate a piedi che in mountain bike durante le quali ammirare l’ambiente incontaminato e gli animali.

Gli appassionati della natura non possono perdere Aspen in autunno, quando il foliage tinge gli alberi di rosso, oro e arancio.

Questo è anche il momento perfetto per usufruire delle rinomate risorse delle sorgenti termali terapeutiche che un tempo erano care agli indiani Ute e che oggi sono diventate un tempio del benessere e del divertimento da cogliere attraverso i trattamenti per la salute, le piscine e il parco acquatico.

Per vivere il passato del Colorado Aspen consente di fare un tour in carrozza trainata da cavalli che fa compiere un tuffo nell’800; e sempre da Aspen partono le visite per la Ashcroft Ghost Town, una delle tante città fantasma degli USA che conservano intatto tutto il fascino del vecchio west, qui infatti sono presenti alcuni edifici caratteristiche del XIX secolo come il saloon e l post office.

Il viaggio nel passato continua nel Wheeler Stallard Museum, che ricostruisce il passato delle estrazioni minerarie e quello dei nativi americani Ute; mentre l’Aspen Art Museum si trova a breve distanza dal centro città e ospita mostre dedicate all’arte contemporanea.

La vocazione musicale di Aspen trova il suo centro nella Wheeler Opera House dove si può assistere a performance di primo livello di produzioni operistiche e spettacoli teatrali, ma anche concerti e persino un festival cinematografico.