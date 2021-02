Iraq: nuove proteste a Nassiriyah, diversi feriti in scontri polizia-dimostranti

Baghdad, 23 feb. (Adnkronos) – Sono diversi, secondo alcune fonti decine, i feriti provocati dagli scontri tra polizia e manifestanti scoppiati per il secondo giorno consecutivo a Nassiriyah, nell’Iraq meridionale. Secondo l’agenzia di stampa ‘Shafaq’, le forze di sicurezza hanno usato pallottole vere per disperdere i dimostranti che avevano bloccato il ponte al-Nasr, chiedendo le dimissioni del governatore della provincia di Dhi Qar (di cui la città è capoluogo), Nazem al-Waeli. Incidenti, secondo i media locali, si sono registrati anche nei pressi del governatorato.

Ieri un giovane è morto negli incidenti scoppiati a Nassiriyah durante le proteste contro la mancanza di servizi essenziali, i lunghi black-out elettrici e la corruzione delle autorità. Per fermare gli scontri il governo della provincia ha imposto un coprifuoco notturno in tutte le principali città.