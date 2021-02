Un’ondata di maltempo ha colpito negli ultimi giorni Israele, e Gerusalemme questa mattina si è risvegliata imbiancata, con una coltre di neve tra i 10 e i 20 cm. L’evento – non raro in città – ha avuto conseguenze in particolare sui servizi e anche sulle scuole – quelle aperte per l’allentamento delle restrizioni del lockdown – che hanno aperto in ritardo.