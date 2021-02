L’Istat aggiorna il paniere: entrano monopattini sharing, mascherine e gel mani

Nell’aggiornamento annuale riferito alla rilevazione dei prezzi al consumo, l’Istituto Nazionale di Statistica rende noto che, tra i prodotti rappresentativi dell’evoluzione nelle abitudini di spesa delle famiglie e delle novità normative, entrano nel paniere 2021 Istat:

Integratori alimentari;

Casco per veicoli a due ruote;,

Mascherine chirurgiche;

Mascherine FFP2;

Gel igienizzante mani;

Ricarica elettrica per auto;

Monopattino elettrico sharing;

Servizio di posta elettronica certificata;

Dispositivo anti abbandono.

Tra i prodotti che rappresentano consumi consolidati, ha precisato l’Istat, entrano nel paniere, tra gli altri, la Macchina impastatrice (tra gli Apparecchi per la lavorazione degli alimenti) e la Bottiglia termica (tra gli Utensili da cucina non elettrici e articoli domestici non elettrici).

Nessun prodotto esce dal paniere 2021 poiché tutti quelli già presenti non mostrano segnali di obsolescenza tali da motivarne l’esclusione.