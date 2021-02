“S.S. Katherine Johnson” in viaggio verso la ISS: la capsula Cygnus è stata lanciata nel 59° anniversario dello storico volo di John Glenn

Nel 59° anniversario dello storico volo di John Glenn, Northrop Grumman ha lanciato la capsula Cygnus da Wallops Island, in Virginia: il cargo porterà 4 tonnellate di rifornimenti alla Stazione Spaziale Internazionale, con attracco previsto nella giornata di lunedì.

Il razzo Antares che ha portato in orbita la capsula è stato visibile, meteo permettendo, da Carolina del Nord e del Sud e fino al Connecticut. A bordo di Cygnus rifornimenti alimentari (mele, pomodori, frutta secca, salmone, formaggi e tanto altro) ma anche materiali utili per gli esperimenti.

La compagnia ha ribattezzato la sua ultima capsula “S.S. Katherine Johnson” in onore della matematica, informatica e fisica statunitense, che contribuì allo sviluppo dell’aeronautica statunitense e ai programmi spaziali, nota anche grazie al film “Hidden Figures”: anche grazie ai suoi calcoli, il 20 febbraio 1962, John Glenn divenne il primo astronauta statunitense ad aver compiuto un volo orbitale intorno alla Terra.