Ambiente e sostenibilità: Lahti è la nuova Capitale Verde Europea 2021

Un nuovo primato green per la Finlandia: Lahti è la nuova Capitale Verde Europea 2021, selezionata dalla Commissione europea.

Situata nella regione dei laghi, a circa 100 km a nord-est di Helsinki nella baia meridionale del lago Vesijaervi, Lahti rappresenta un nuovo modello di sostenibilità in Europa, spiega Visit Finland, l’Ente che si occupa della promozione turistica della Finlandia.

Lahti ha completamente abbandonato il carbone, ed è pioniera dell’economia circolare: attualmente, più del 99% dei rifiuti domestici sono riciclati e la città è riscaldata unicamente con combustibile riciclato e con legno locale certificato. Ad oggi, le emissioni di gas serra sono state ridotte del 70% rispetto al livello del 1990.

Lahti diventerà una città a zero emissioni di carbonio entro il 2025 e mira a diventare una città a economia circolare a zero rifiuti entro il 2050.

Lahti è la città più piccola e più settentrionale ad avere vinto il premio.