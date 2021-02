Le Previsioni Meteo per la prossima settimana: Anticiclone sempre più forte, temperature in aumento

Non ci sono segnali di cedimento dell’alta pressione per tutto febbraio. In precedenti appuntamenti abbiamo già evidenziato le motivazioni di previsioni meteo all’insegna di un persistente anticiclone. Nella sostanza, la figura stabilizzante si porrebbe giusto nel mezzo di due aree depressionarie, una iberica-marocchina, l’altra su Est Europa. La prima fornirebbe, attraverso l’ascendente depressionaria, continua alimentazione di aria calda a tutte le quote verso la struttura di alta, la seconda, si porrebbe come blocco alla sua evoluzione orientale, per cui la figura stabilizzante avrebbe lunga vita proprio sul Mediterraneo centrale, sull’Italia e su buona parte anche del Centro Est Europa. Per tutta la prossima settimana, l’anticiclone occuperebbe quasi indisturbato la scena sul Centro Sud Europa e sul Mediterraneo, portando una reiterata fase di bel tempo sulla nostra nazione. Via via, gli apporti caldi provenienti dal Nord Africa farebbero lievitare oltremodo le temperature, sicché, soprattutto dal 24/25 febbraio e probabilmente fino a fine mese, i valori potrebbero schizzare in alto fino anche a +7 /+8°C rispetto a quelli tipici del periodo. Insomma, primavera a tutto campo ma, come al solito, nonostante l’alta pressione, non sarebbe proprio tutto sole.

Infatti, le umidità basse, schiacciate dall’alta pressione, continuerebbero a persistere su molte aree; in più, altre avvezioni di umidità avverrebbero, localmente, per le correnti marine in prossimità del suolo attivate dal moto orario anticiclonico. Queste umidità, poi, a causa dell’inversione termica notturna, condenserebbero in prossimità del suolo sotto forma di nebbie, foschie e di nubi basse abbastanza ricorrenti. Nell’immagine fenomeni allegata, abbiamo evidenziato in bianco e indicate con frecce, le aree dove potrebbero aversi in misura maggiore, una più diffusa copertura del cielo e foschie. Queste potrebbero essere ricorrenti o quasi stabili su buona parte della Pianura Padana, soprattutto centro-orientale, sulle coste marchigiane settentrionali, romagnole e verso quelle venete, fino alla Venezia Giulia; a fasi alterne, nubi basse, foschie e nebbie potrebbero interessare i settori orientali della Sardegna, occidentali campani e il Tavoliere delle puglie; inizialmente, locali banchi di nebbia sarebbero possibili anche localmente sulle coste ioniche tra la Lucania e la Calabria, ma poi qui in prevalenza soleggiato. Sul resto del territorio, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi con bel tempo primaverile.

