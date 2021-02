Libri da leggere, “Inventa & Sogna: Il mio codice di vita”: è disponibile il nuovo libro di Jeff Bezos, fondatore di Amazon

Jeff Bezos, dopo l’annuncio dell’addio ad Amazon, lancia il suo nuovo libro. “Inventa & Sogna. Il mio codice di vita“, è questo il titolo del nuovo libro del fondatore del colosso, adesso disponibile sul famoso e-commerce. Jeff Bezos offre una visione esclusiva della sua vita personale e della sua formazione, rivelando le strategie sul lavoro, l’evoluzione delle sue idee e i motivi del suo successo. Business, temi sociali, innovazione, cambiamento climatico, ossessione per il cliente, esplorazione dello spazio: sono questi solo alcuni dei temi illustrati da Bezos, in un libro che sarà sicuramente un successone.

Inventa & Sogna: Il mio codice di vita, di Jeff Bezos

“Chi è l’uomo che ha cambiato per sempre la nostra vita, il genio che conosce i nostri desideri prima di noi? In queste pagine Jeff Bezos offre una visione esclusiva della sua vita personale e della sua formazione, rivela le strategie sul lavoro, l’evoluzione delle sue idee e i motivi del suo successo. Dal business ai temi sociali, dall’innovazione all’ossessione per il cliente, dal cambiamento climatico all’esplorazione dello spazio, con stile diretto e immediato Bezos illustra il suo modo di vedere il mondo e il futuro. Animato fin da bambino da una curiosità insaziabile e da una mente avventurosa, racconta le sue passioni e le sue convinzioni, regalando lezioni uniche sui valori, le strategie e la gestione di un’impresa. Le sue intuizioni offrono prospettive originali sulle sfide di oggi – e, soprattutto, di domani – e trasmettono la sua spinta propulsiva e la volontà di reinventarsi continuamente. Ogni lettore – dai CEO delle aziende nella classifica Fortune 100 agli imprenditori, ai milioni di consumatori che utilizzano i prodotti e i servizi Amazon – scoprirà il potere di costruire efficienza e al contempo di divagare seguendo l’intuito di uno dei più grandi innovatori del nostro tempo”.